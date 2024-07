José António Camacho e Antonieta Gardner foram os grandes vencedores do Torneio DIÁRIO de Notícias

O Clube de Golf Santo da Serra (CGSS) acolheu, este sábado, o Torneio Diário de Notícias da Madeira, evento muito querido dos sócios do clube. Trata-se de uma prova que foi disputada na modalidade de 'Stableford' individual (95% handicap) no percurso Desertas - Serras.

Quanto aos resultados (Stableford Net) nos Homens, José António Camacho foi o grande vencedor ao realizar um total de 43 pontos, um grande resultado registando 6 PARS, 1 BIRDIE, 8 BOGEYS e 3 Duplos BOGEY em relação ao campo, nenhum buraco a zero pontos, 13 pancadas acima do PAR, com handicap de jogo 20, da marca de saída amarelas. José António Camacho acabou por ser o melhor golfista da geral. Na segunda posição masculina também com um resultado excelente de 38 pontos, ficou Stefano Molesi. Clube de Golf Santo da Serra

Nas mulheres, Antonieta Gardner distanciou-se das restantes golfistas por 4 pontos, com um resultado de 37 stableford net. A vice-campeã foi , Ana Bela Camacho, mulher do vencedor masculino, com 33 pontos.

De referir ainda o melhor resultado gross (pancadas), do torneio alcançado por Henrique São Marcos dos Reis com 76 pancadas.

Após a competição, o DIÁRIO ofereceu um almoço, onde para além dos prémios classificativos e prémios da tômbola, foram entregues os prémios especiais:

Bola mais perto do Buraco

Geral: Eugénio Matos

Drive mais Longo

Geral: Rafael Reis Alves