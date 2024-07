Bombeiros e helicóptero resgatam turista numa vereda no Seixal

Um homem com cerca de 30 anos sofreu esta tarde uma queda numa vereda no Chão da Ribeira, no Seixal, a cerca de 3 horas da estrada principal.

Oito elementos da equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz deslocaram-se ao local para socorrer o estrangeiro, que apresentava suspeita de fractura numa perna.

O helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil também foi accionado para fazer o resgate, dada a distância a que o turista se encontrava da estrada.