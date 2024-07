Inquéritos às famílias da Madeira com recorde de taxa de resposta de 85,8% em 2023

O ano de 2023 ficou marcado pelo sucesso na taxa de resposta a inquéritos da Direcção Regional de Estatística, por parte das famílias madeirenses. Essa taxa foi de 85,8%, o que representa um recorde, quando no ano anterior tinha sido de 85,6%. Este é apenas um dos dados que consta do Relatório de Atividades de 2023 da DREM, hoje disponibilizado.

"O Relatório atual apresenta uma descrição abrangente das diversas atividades conduzidas pela DREM, ao longo de 2023. Essas actividades estão alinhadas com o Plano de cAtividades de 2023 e os objectivos estratégicos estabelecidos, bem como com a Missão e Visão da instituição. A DREM desempenha o papel de autoridade estatística relativamente às estatísticas oficiais de âmbito regional e, nas de âmbito nacional, participa no seu processo, sob a supervisão técnico-científica do Instituto Nacional de Estatística (INE)", explica nota à imprensa.

Dos dados recolhidos, nos inquéritos às famílias contabilizaram-se no total 15,6 mil entrevistas (15,7 mil em 2022), das quais 11,2 mil respostas obtidas telefonicamente (CATI), 3,6 mil presencialmente (CAPI) e 0,8 mil pela internet (CAWI), enquanto nos inquéritos de auto-preenchimento foram recebidos 62,7 mil questionários (46,4 mil em 2022);

A DREM aumentou ainda o número de momentos de divulgação, que equivalem às newsletters enviados para os utilizadores registados, que ascenderam ao máximo histórico de 275 (248 em 2022), uma subida de 10,9% face a 2022, traduzindo uma média superior a 1,1 newsletters por cada dia útil do ano;

Além disso, 99,4% das divulgações previstas foram executadas (95,0% no prazo previsto) e nos órgãos de comunicação social contabilizaram-se 842 notícias com referência explícita à DREM, +2,4% que em 2022, com as áreas do Turismo, Transportes e Construção a serem as mais citadas.

Foram realizadas sete visitas de estudo promovidas junto de várias instituições, e que envolveram 108 alunos e 8 docentes. A DREM contou com a colaboração de 54 trabalhadores afectos a esta Direção Regional e um orçamento executado de 1,8 milhões de euros.