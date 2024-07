Avião despenha-se ao levantar voo com 19 pessoas a bordo no Nepal

Um avião que fazia um voo doméstico no Nepal despenhou-se hoje com 19 pessoas a bordo quando levantava voo de Katmandu, informou o jornal nepalês Kathmandu Post.

"Dezanove pessoas, incluindo a tripulação, seguiam a bordo do avião com destino a Pokhara", declarou o porta-voz do aeroporto Premnath Thakur.

O avião pertence à companhia aérea de voos domésticos Saurya, informou a Nepal Television.

Ainda não é claro como é que o avião se despenhou ou se houve vítimas.

O Aeroporto Internacional de Tribhuvan foi encerrado e equipas de emergência encontram-se no local.