Comunista Sharma Oli designado primeiro-ministro do Nepal pela quarta vez

O comunista Khadga Prasad Sharma Oli foi ontem designado como primeiro-ministro do Nepal, cargo que ocupará pela quarta vez, após formar uma coligação com o centro-esquerda no parlamento, de acordo com a agência France-Presse (AFP).

"O Presidente Poudel designou KP Sharma Oli como novo primeiro-ministro do Nepal", declarou à AFP o conselheiro de imprensa do presidente nepalês Ram Chandra Poudel.

Sharma Oli, que aos 72 anos é líder do Partido Comunista Nepalês Marxista-Leninista Unificado (CPN-UML), será empossado na segunda-feira.

Empossado primeiro-ministro pela primeira vez em 2015, renovou o posto em 2018 e depois, brevemente, em 2021.

O seu antecessor e ex-aliado da coligação governamental, Pushpa Kamal Dahal, perdeu um voto de confiança na sexta-feira, 18 meses após ter começado a chefiar o governo.

Dahal, antigo comandante de uma guerrilha maoista e mais conhecido pelo seu nome de guerra Prachanda (o feroz), teve de se demitir após perder a confiança do partido de Sharma Oli.

O líder do PCN-UML formou então uma aliança com Sher Bahadur Deuba, de 78 anos e cinco vezes primeiro-ministro, do Congresso de centro-esquerda do Nepal.

Prometeu assim deixar-lhe o lugar no futuro, antes das próximas eleições legislativas marcadas para 2027.

O Nepal tornou-se uma república federal em 2008, após uma longa guerra civil que aboliu a monarquia e levou os maoistas ao governo, sendo Dahal o seu primeiro primeiro-ministro pós-conflito.

Desde então, uma sucessão de primeiros-ministros envelhecidos e acordos políticos alimentaram o sentimento entre muitos nepaleses de que o governo não está em sintonia com os problemas do país.

O país dos Himalaias, com 30 milhões de habitantes, está preso entre dois vizinhos poderosos, a Índia e a China, que estão a ganhar influência no país.

A economia tem estado em dificuldades desde a pandemia de covid-19, que devastou o crucial setor do turismo e secou as transferências de dinheiro da vasta diáspora nepalesa.