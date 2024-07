'Bolette' veio até ao Funchal com 1.706 pessoas a bordo

O 'Bolette' chegou ao Porto do Funchal esta manhã, trazendo 1.077 passageiros e 629 tripulantes, que antes estiveram pelos Açores.

No Funchal concretiza uma escala de 15 horas, inserida num cruzeiro de 13 noites, que passa também por Lisboa e pelo Porto. O cruzeiro começou em Liverpool a 6 de Julho, com escalas em Praia da Vitória e Ponta Delgada, nos Açores, agora, no Funchal, seguindo-se Lisboa e Porto, antes do regresso ao porto de origem, onde termina a viagem na próxima sexta-feira.

A próxima escala na nossa Região está prevista para o dia 7 de Outubro, num cruzeiro que tem este mesmo itinerário, mas que adiciona uma escala em Cadiz.

Quem está de saída do porto funchalense é o super-iate, que atracou esta manhã, o 'Spectre', que está a fazer uma escala de 3 horas para abastecimento. A bordo tem 14 tripulantes, que seguem para Palma de Maiorca.

Em porto continuam os dois super iates 'Bad Company e 'Support' com saídas previstas, um nesta segunda-feira e o outro, no próximo dia 22.