Aeroporto da Madeira recomenda passageiros a verificar estado do voo

Numa publicação nas redes sociais, o Aeroporto da Madeira recomenda aos passageiros a verificação do estado do seu voo antes de se dirigirem para o aeroporto. Em causa está a falha nos sistemas da Microsoft, noticiada esta manhã, que afectou empresas de todo o mundo.

“Devido a uma falha informática, algumas companhias aéreas e empresas do sector estão a enfrentar dificuldades no check-in e embarque de voos”, refere o comunicado, acrescentando que os sistemas informáticos dos aeroportos não foram “directamente afectados, mas é possível que existam constrangimentos na operação aeroportuária”.

Também a companhia aérea portuguesa, TAP Portugal, alerta os clientes para eventuais consequências desta situação no tráfego aéreo e aeroportos.

Falha de serviço informático a nível global

Uma falha de serviço informático a nível global, alheia à TAP, tem afetado alguns aeroportos/voos pelo mundo.

A TAP alerta os seus Clientes para eventuais consequências desta situação no tráfego aéreo e aeroportos. pic.twitter.com/UznFOEYR46 — TAP Air Portugal (@tapairportugal) July 19, 2024

Apesar da situação não ter afectado directamente os aeroportos portugueses, é possível observar que no Aeroporto da Madeira vários voos, entre as 8 e as 12 horas da manhã de hoje, sofreram vários atrasos na hora da partida, alguns destes significativos.

Ver Galeria Fotos FlightRadar

Até ao momento nenhum voo foi cancelado de e para a Madeira.

Para a informações de partidas, o Aeroporto da Madeira solicita que seja consultado o site da instituição.