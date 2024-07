PSD reforça importância do Complemento Regional do Idoso

Foi numa iniciativa no Centro Comunitário Luís de Camões que o Grupo Parlamentar do PSD Madeira destacou o aumento do Complemento Regional do Idoso, que está contemplado no Orçamento de 2024, aprovado na semana passada.

Na ocasião, Rubina Leal enfatizou a importância deste apoio para a população idosa com pensões baixas. "A preocupação deste orçamento para este segmento populacional tem levado à adopção de várias medidas que visam a melhoria das suas condições de vida", com destaque para o aumento de 30 euros mensais do referido suplemento.

A social-democrata explicou que "aquelas pessoas que têm pensões baixas podem solicitar que lhes seja atribuído o Complemento Regional do Idoso, que neste Orçamento, foi reforçado e que o Governo Regional atribuirá um valor de 110 euros mensais, totalizando 1.320 euros anuais", ao invés dos anteriores 80 euros recebidos por mês.

Rubina Leal acrescentou que o "objectivo é (...) precisamente chamar a atenção e reforçar esta medida muito positiva, que foi aprovada em sede de Orçamento Regional" e que, apesar da sua evidente pertinência, notou a parlamentar, contou com os votos contra do PS e do JPP. "Só com o Orçamento aprovado é que podemos pôr em marcha", rematou.