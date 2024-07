Jardim revela que não votou no PSD nas últimas 'Regionais'

O ex-presidente do Governo Regional e do PSD-M admitiu, na rede social X, que deu "um traço" por duas vezes no boletim de voto, constituindo essas as únicas ocasiões em que não votou no partido de sempre, o PSD.

Alberto João Jardim revela-o que o fez, pela primeira vez, em 2015, nas Legislativas Nacionais, em que Pedro Passos Coelho era o líder da lista da coligação PSD/CDS e nas últimas Regionais, em 26 de Maio.

"Apenas 2 vezes dei um traço (2015 Passos Coelho e últimas regionais)", admitiu o antigo líder.

Jardim explica o motivo da revelação feita na semana em que se debate e vota o Orçamento da Região para 2024 na Assembleia Legislativa. Explica que se comentou em certos círculos que o seu voto tinha ido para o JPP.

"Como não brinca às escondidas", decidiu tornar público o seu sentido de voto a 26 de Maio, bem como em 2015.