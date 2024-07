Idoso agredido com um pau em Santo António

Um homem, de 71 anos, foi agredido na noite de sábado, com um pau na cabeça, no Beco do Álamos, em Santo António, no Funchal.

O alerta foi dado pelas 23h50, e o idoso, que apresentava golpes na face e na cabeça, foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportado ao hospital.

Além dos três operacionais da corporação, a PSP também esteve no local e tomou conta da ocorrência.