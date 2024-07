Parceria público-privada "contribui para a valorização e reforço do Serviço Regional de Saúde"

A 12 de Julho, o presidente do Instituto de Administração da Saúde (IASaúde), Bruno Freitas, esteve presente na auditoria externa, no âmbito da Certificação de Qualidade pelo Sistema EQUASS Assurance, que se realizou no Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família, pertencente ao Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus.

Conforme explica a tutela da Saúde, a participação do IASaúde na reunião, enquanto entidade financiadora, provém da cooperação bilateral existente entre o Governo Regional e as Casas de Saúde, no âmbito dos acordos de cooperação para a prestação de cuidados de saúde mental celebrados, que assume o compromisso da promoção da saúde mental na RAM.

Na ocasião, Bruno Freitas fez questão de notar que “os cuidados especializados e humanizados, bem como a determinação das Irmãs Hospitaleiras no Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família em prol das crianças e jovens têm sido fundamentais para garantir a criação de estratégias de promoção da saúde mental e para o desenvolvimento de respostas para quem vive com estas condições, promovendo a sua plena integração”.

O dirigente adiantou ainda que “a parceria público-privada existente contribui para a valorização e reforço do Serviço Regional de Saúde”.

O Sistema EQUASS Assurance tem como objetivo estimular o desenvolvimento do sector dos serviços sociais, promovendo o compromisso dos prestadores de serviços com a qualidade e a melhoria contínua a nível europeu.

O Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família presta cuidados especializados em psiquiatria e saúde mental, deficiência intelectual e reabilitação psicossocial, com respostas especializadas em internamento e reabilitação a crianças e jovens. A Unidade de Saúde completa 74 anos no próximo mês de Agosto.