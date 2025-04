Homem sofre queda na Praça do Município

Um homem de 59 anos de idade sofreu uma queda esta manhã na Praça do Município, resultando em fractura no tornozelo.

De acordo com o que foi possível apurar, o homem terá escorregado numa altura em que passava no local do centro do Funchal, pelas 7h30. Estaria a chover e, por isso, com piso escorregadio.

Foi assistido e imobilizado em plano duro pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que o transportaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.