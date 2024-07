Comitiva da Regata Internacional Transquadra recebida na autarquia do Funchal

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, recebeu, esta tarde, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, os elementos da organização e velejadores da XI Edição da Regata Internacional Transquadra na Madeira.

A prova teve duas largadas em França, sendo a primeira em Marseile no dia 3 de Julho e a segunda em La Turballe no dia 7 de Julho. As 47 embarcações, envolvendo um total de 74 velejadores, em prova, começaram a chegar ao Funchal desde o passado dia 14.

A 2.ª etapa da 11.ª edição da Regata Transquadra está prevista para o dia 25 de Janeiro de 2025, com largada da Madeira rumo à Ilha de Martinica nas Caraíbas.

A Transquadra é uma regata transatlântica única, aberta a velejadores amadores com mais de 40 anos, homologada pela Federação Francesa de Vela que une França, Madeira e Antilhas (Ilha de Martinica), sendo uma prova organizada em parceria entre o Clube Nautique Hoëdicais, sediado na Ilha Francesa de Hoëdic, e o Clube Naval do Funchal.

No decorrer da cerimónia, Bruno Pereira realçou a importância da prova para o Funchal, não só em termos turísticos e económicos, bem como contribui para a promoção do destino.

O vice-presidente da CMF destacou ainda que o orçamento municipal para 2024 reserva 1,2 milhões de euros para apoiar as associações e entidades desportivas, sublinhando que desde que o atual executivo Municipal tomou posse, em 2021, reforçou estes apoios em 110% só para associações e clubes.

Por outro lado, lembrou que no âmbito do Apoio ao Associativismo, a CMF apoiou, este ano, o Clube Naval do Funchal com a atribuição de 35. 400 euros, sendo que o apoio ao Programa Jovem Atleta foi de 5.120 euros.

O autarca assinalou, deste modo, a importância que a autarquia dá ao desporto, um investimento para um melhor desenvolvimento das crianças e jovens, evitando “caminhos desviantes”.