Pais vão passar a ter cartões dos filhos no ID.GOV

A ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes, disse hoje que o Governo vai incluir novos cartões na aplicação ID.GOV, como os dos filhos na carteira dos pais, ou de entidades não públicas.

"Vamos incluir também cartões de outras entidades que não são públicas, como farmácias, seguradoras, para facilitar a vida das pessoas, vamos até incluir -- e isto foi uma sugestão que nos chegou - os cartões dos filhos na carteira dos pais", avançou a governante, que falava no final da reunião do primeiro Conselho de Ministros dedicado à Transição Digital e Modernização, que decorreu hoje na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova (Nova FCT), em Almada.

A aplicação móvel id.gov.pt permite guardar, consultar e partilhar documentos de identificação, como o Cartão do Cidadão e a carta de condução, através do telemóvel, ou de outros dispositivos móveis, com o mesmo valor legal.