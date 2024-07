ADN reforça ser contra a construção do teleférico do Curral das Freiras

O ADN emitiu um comunicado onde reforça ser contra a construção do teleférico no Curral das Freiras. Miguel Pita considera que a “vontade do povo” manifesta-se através do voto em eleições democráticas e referendos, "sendo que a eleição do PSD-Madeira a 26 de Maio de 2024 não legitima o actual Executivo para tal vontade e muito menos houve algum referendo ao povo que habita no Curral das Freiras para esse efeito".

Para o ADN esta suspensão apressada do PDM na freguesia do Curral das Freiras, conhecida mundialmente pelas suas paisagens de grande riqueza natural, é uma decisão que não deveria ser tomada de forma leviana, pois além da implementação do teleférico desfigurar essa área protegida, põe em risco o habitat de várias espécies que lá nidificam. Miguel Pita

O partido considera que, mesmo que 2.000 habitantes do Curral das Freiras queiram este projecto, "não têm poder nem legitimidade para tomar esse tipo de decisões, pois a RAM tem mais de 250.000 habitantes que também têm uma palavra a dizer sobre este tema".

" O Partido ADN alerta para o delicado precedente que esta “vontade do povo” poderá provocar, pois legitima a que no futuro qualquer outra freguesia da RAM também possa ter o mesmo direito ou “vontade” à semelhança desta população", termina.