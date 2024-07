10.º Torneio Intermunicípios da Madeira realiza-se de 17 a 20 de Julho

A Associação de Futebol da Madeira e a Vieira´s Sports Law (V.S.L.) voltam organizar, pela décima vez, Torneio Intermunicípios, no escalão de iniciados, que decorrerá de 17 a 20 de Julho, em sete estádio da Madeira: Campo Adelino Rodrigues (Funchal), Estádio Municipal da Ribeira Brava, Estádio de Câmara de Lobos, Estádio dos Juncos (São Vicente), Estádio Municipal da Ponta do Sol, Campo Municipal Tristão Vaz Teixeira e Estádio de Machico, de acordo com o seguinte calendário:

Serão disputados 25 jogos, num total de 1.100 minutos de jogo, que irão envolver 200 de jogadores

A organização do torneio realça a importância deste evento desportivo como forma de "proporcionar aos jovens um ambiente competitivo que estimule as suas capacidades técnicas e uma identificação com as suas raízes", além de "troca de experiências a nível cultural, partindo da casa para a Região, passando pelo sentimento de munícipe orientado numa ambição de conquista através do desporto, nomeadamente do futebol".

Temos assistido no futebol formação a um domínio incontestável por parte do Club Sport Marítimo e do Clube Desportivo Nacional, fruto da sua capacidade de organização e recrutamento a clubes de menores dimensões e sem os mesmos argumentos. Contudo, cada vez mais os clubes da Região estão mais capacitados de bons técnicos, boas infraestruturas, e com melhores resultados, o que nos faz acreditar no futuro da formação futebolística regional (...). Serão, no entanto, os atletas que conquistam títulos após títulos ao serviço destas instituições naturais ou residentes à área circundante destas mesmas colectividades?

Este torneio tem ainda o intuito de preparar da melhor forma o Torneio Lopes da Silva de 2025.