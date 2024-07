“Vontade de fazer muito e melhor pela Madeira”

Paulo Sousa, presidente do Club de Golfe do Santo da Serra, interveio este sábado, na cerimónia final do torneio do DIÁRIO/CGSS, que se realizou no campo do Santo da Serra.

José António Camacho e Antonieta Gardner foram os grandes vencedores do Torneio DIÁRIO de Notícias O Clube de Golf Santo da Serra (CGSS) acolheu, este sábado, o Torneio Diário de Notícias da Madeira, evento muito querido dos sócios do clube. Trata-se de uma prova que foi disputada na modalidade de 'Stableford' individual (95% handicap) no percurso Desertas - Serras.

Começando por destacar a parceria com o DIÁRIO, aproveitou para dar umas palavras que atestam o crescimento do clube no País.

Neste último ano temos mais de 30% de torneios realizados. Temos uma média de jogadores de sob valor de 36% do que tínhamos antes. Neste último ano temos mais torneios, mais competições internas. Neste último ano temos mais prémios para os primeiros classificados. Neste último ano temos a Finalíssima, que é uma coisa que nunca houve neste clube. Paulo Sousa, presidente do Clube de Golf do Santo da Serra

Tudo para deixar uma ideia central, muito aplaudida: “Este clube não tem só o melhor campo de Portugal. Nós temos de certeza absoluta o melhor clube de Portugal. Por isso, para todos os vós, obrigado pela vossa confiança”.

Depois, foi tempo de falar o director geral editorial do DIÁRIO. Começando por agradecer a quem trocou o mergulho pelo jogo de golfe, uma vez que o dia convidou a banhos, Ricardo Miguel Oliveira agradeceu àqueles que garantem que este “torneio seja memorável” que são os parceiros. “Quero agradecer a todos quantos contribuíram e estão aqui presentes”, disse.

Aproveitou para agradecer também à equipa de Marketing e Eventos do DIÁRIO, liderada pela Susana Pimenta: “Apesar de ter uma agenda tão cheia como a minha, consegue estar em todas. E daqui a nada estaremos no outro palco de terreno de muitas emoções, que é no Summer Opening”.

Aproveitando a tónica, salientou que, desde ontem, “a Madeira respira melhor e há maior optimismo em diversas frentes”. “Esperemos que aqueles que têm como missão fazer cumprir o que prometeram não adormeçam novamente e dêem cordas aos sapatos, como vocês que jogam nestes cenários”, disse.

Deixou ainda algumas palavras sobre a missão do DIÁRIO: “Da nossa parte não há promessas, só a garantia que, pela informação, pela diversão e por outras iniciativas, estaremos sempre convosco, independentemente das situações, mas de preferência daquelas que são mais animadas, porque isso também nos faz bem, porque para desgraça já há um manancial que chega todos os dias à nossa redacção ou que nós nos confrontamos sempre que vamos à rua”.

Por isso expressou: “Nós não queremos ser parte do problema, queremos, como sempre, e como herdei dos meus distintos amigos, José Câmara e Roberto Passos, esta vontade de fazer muito e melhor pela Madeira, mas há sempre coisas que ficam por fazer, por isso é que dormimos pouco, mas somos felizes”.

Houve tempo também para deixar uma menção ao Clube de Golf do Santo da Serra e aludir a projectos já anunciados no ano passado, mas que devido às actuais circunstâncias, tiveram de desacelerar o passo.

Sejam felizes também com este maravilhoso tempo, com esta direcção que faz muito por uma modalidade, pela promoção do destino, sendo certo que temos desafios que vamos tentar pôr em marcha, e que num momento ou outro foram deixados um pouco no ar, mas que vamos tentar trazer ao terreno, seja através da continuidade do projecto do Torneio do Atlântico que junta os Açores, quer num passo maior, que também devido às contingências ficou um pouco amarrado, que é fazer um torneio mais ligado a toda a Macaronésia neste envolvimento, com Cabo Verde e Canárias. Ricardo Miguel Oliveira, director geral editorial do DIÁRIO

