Nuno Manso e Rosa Martins vencem etapa final da 49.ª Volta à Madeira em Bicicleta

Nuno Manso Club Sport Marítimo-Mina Cabeleireiros/C.B. Almodovar / Landeiro / KTM / Matias&Araujo) venceu esta manhã a última etapa da 49ª Volta à Madeira em Bicicleta após um ataque em solitário a meio da corrida, sendo coroado ao fim de 51.6kms, com 31seg de vantagem sobre João Jacinto (Clube Desportivo Nacional - Moriano Automóveis / C.D. Pataiense / CO2 Auto) e Pedro Teles (C. N. Seixal/Município Do Porto Moniz - Maia / Earth Consulters) que foram 2º e 3º respetivamente na etapa.

Um momento de azar também marcou a corrida quando o 2º classificado da geral e líder da Juventude, Bernardo Teixeira (Clube Futebol Andorinha) furou e teve de fazer um contrarrelógio nos últimos 30kms para preservar a camisola branca da Juventude e mais que isso, preservar o pódio final.

Nas femininas, Rosa Martins (Maxima Dinâmica / Ludens de Machico ) levoua 5ª vitória em 5 etapas, ao fim de 38.7km, com Stepanhie Cords (C.D.1ºde Maio-Leticia Fernandes - Seguros / Rolub MTB Team) e Jessie Serrão (C.D.1ºde Maio-Leticia Fernandes - Seguros / Rolub MTB Team) a serem novamente 2ª e 3ª classificadas.

Nos Cadetes Masculinos, Leonardo Chícharo (C. N. Seixal/Município Do Porto Moniz - Maia / Earth Consulters) venceu novamente a etapa que tinha de extensão a mesma da prova principal, 51.6kms, seguido pela dupla do CF Andorinha, Guilherme Nunes e Dino Freitas que foram 2º e 3º respetivamente.

No que respeita às camisolas e classificações principais, João Jacinto preservou todas as suas lideranças desde a primeira etapa até final, arrecadando a geral (amarela), pontos (verde) e montanha (azul).

Bernardo Teixeira mantem a liderança na juventude (branca) e o pódio, sendo o melhor madeirense em 3º lugar da geral.

Leonardo Chícharo mostrou para o que vinha em cadetes, e também dominou de inicio ao fim da volta a categoria que tem como camisola distintiva a vermelha.

Rosa Martins com 5 vitórias em 5 etapas foi a vencedora inequívoca da camisola rosa que distingue as femininas.

Por equipas no setor feminino a formação do C.D.1ºde Maio-Leticia Fernandes - Seguros / Rolub MTB Team foi a grande vencedora e no setor masculino, o Clube Desportivo Nacional - Moriano Automóveis / C.D. Pataiense/CO2 Auto levou de vencida a classificação.

A Associação de Ciclismo da Madeira agradece a todas as entidades envolvidas que contribuíram para o sucesso organizativo.