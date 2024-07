O secretário Regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, deslocou-se este sábado, 13 de Julho, até à Camacha, localidade que considera ser "o berço da cultura madeirense".

O governante esteve presente na abertura do evento 'Camacha de Ontem - Madeira de Sempre', organizado pela Adesca - Associação de Desenvolvimento Social e Cultural da Camacha e que conta com o apoio do Governo Regional. Na ocasião, destacou que "não há outro espaço, outra área ou outra freguesia que esteja mais ligada à cultura da Madeira do que a Camacha", apontando que "a cultura da Madeira nasceu na Camacha".

"A Camacha a é muito mais do que o berço da cultura madeirense. É preciso conhecer a Camacha para conhecer os madeirenses. É na Camacha que está a nossa origem cultural e é aqui que se bebe as nossas origens", disse.

A iniciativa de dois dias pretende reviver as tradições associadas à freguesia. Hoje teve lugar o cortejo etnográfico, que contou com nove carros alegóricos, 15 grupos da freguesia e 500 figurantes envolvidos, trajados à época, recriando o período entre 1850 e 1950. Amanhã serão recriadas diversas tradições antigas.