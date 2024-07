Pelo menos 11 mortos em desmoronamento de ponte no norte da China

Pelo menos 11 pessoas morreram no desmoronamento de uma ponte no norte da China, noticiou hoje a agência oficial chinesa Xinhua, numa altura em que parte do país regista chuvas torrenciais.

Um balanço inicial aponta para mais de 30 desaparecidos, de acordo com a televisão estatal chinesa CCTV, que transmitiu imagens da ponte parcialmente desmoronada.

A ponte de uma autoestrada desmoronou-se na sexta-feira à noite (hora local) "devido a um forte aguaceiro e inundações repentinas" em Shangluo, na província de Shaanxi, acrescentou.

Shangluo fica a cerca de 900 quilómetros a sudoeste de Pequim.

A televisão estatal chinesa CCTV difundiu imagens da ponte parcialmente desmoronada, parte da qual se encontra no rio.

Cinco veículo caíram ao rio e as operações de socorro prosseguiam esta manhã, indicou a Xinhua, citando as autoridades locais.

Desde terça-feira, vastas áreas do norte e centro da China têm sido atingidas por chuvas torrenciais, causando inundações e danos materiais consideráveis.

Também na província de Shaanxi, as fortes chuvas causaram cinco mortos e oito desaparecidos em Baoji, onde vivem cerca de 3,2 milhões de pessoas, disse na sexta-feira a Xinhua.

A China está a registar condições meteorológicas extremas este verão, com temperaturas recorde em alguns locais, particularmente no norte do país, enquanto o sul está a sofrer com chuvas e inundações.

As alterações climáticas, agravadas, de acordo com os cientistas, pelas emissões de gases com efeito de estufa, estão a tornar este tipo de condições meteorológicas extremas mais frequentes e mais intensas.

Em maio, 48 pessoas morreram no desmoronamento de uma autoestrada no sul da China, na sequência de chuvas torrenciais.