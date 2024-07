Pelo menos cinco mortos em ataque israelita contra o centro de de Gaza

Bombardeamentos das forças israelitas fizeram durante a noite cinco mortos, entre os quais três crianças, ao atingirem o campo de refugiados de Maghazi, no centro de Gaza, noticiou a agência palestiniana Wafa.

O bombardeamento que atingiu "a casa da família Al Manama" foi simultâneo a outros ataques de Israel contra a área de Al Maghraqa, Bureij e Nuseirat.

No domingo, o bombardeamento pelas forças de Israel contra o campo de refugiados de Nuseirat, centro do enclave palestiniano, fez 17 mortos e 80 feridos.

Imagens gravadas em vídeo por órgãos de comunicação social palestinianos mostram a casa e o enterro dos membros da família atingida em Maghazi.

A agência Wafa difundiu as imagens de um ataque de helicópteros israelitas na zona noroeste da cidade de Al Zahra sem especificar os detalhes desta operação.

"As tropas eliminaram vários membros das milícias no centro da Faixa de Gaza", anunciou um comunicado militar israelita sem indicar datas ou locais.

Segundo o Exército de Israel, um dos elementos das milícias "foi eliminado" quando se encontrava a colocar explosivos.

Nos últimos dias a região central de Gaza tem sido alvo de várias operações militares de Israel.

No sul do enclave, a Marinha de Guerra de Israel atacou infraestruturas de milícias na mesma altura em que as forças terrestres se envolviam em combates de proximidade contra uma célula terrorista armada com foguetes RPG, em Rafha.

Em Khan Yunis, no sul de Gaza, onde milhares de pessoas se refugiaram nos últimos meses, uma escola foi atacada pela aviação israelita, segundo a agência Wafa.

Na cidade de Gaza, o avanço das tropas de Israel é particularmente evidente na zona oeste, contando com o apoio da Força Aérea.

Segundo a agência Wafa, o bairro de Tal al Hawa, na cidade de Gaza, foi alvo de um ataque de helicópteros.

A guerra foi desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel que fez 1.200 mortos no dia 07 de outubro de 2023.

A resposta de grande envergadura de Israel contra Gaza fez até ao momento 38.594 mortos, a maior parte civis, e 88.881 feridos, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas.