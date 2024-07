Pelo menos 35 mortos devido a chuvas torrenciais no leste do Afeganistão

Pelo menos 35 pessoas morreram hoje e 230 ficaram feridas devido às chuvas acompanhadas de violentas tempestades na cidade de Jalalabad e arredores, no leste do Afeganistão, adiantou à agência France-Presse (AFP) uma autoridade daquela província.

"As chuvas provocadas pelas trovoadas mataram 35 pessoas e feriram outras 230 em Jalalabad e alguns distritos de Nangarhar", referiu Quraishi Badloon, chefe do Departamento de Informação e Cultura desta província que faz fronteira com o Paquistão.

"É provável que o número de vítimas aumente", alertou, especificando que "os feridos, bem como as vítimas mortais, foram transportados para o hospital Fatima-tul-Zahra em Jalalabad", a grande cidade do leste do Afeganistão e capital da província de Nangarhar.

O número de mortos é explicado pelo facto de "as chuvas violentas terem provocado o desabamento de árvores, paredes e telhados de casas", acrescentou.

Zabihullah Mujahid, porta-voz do Governo talibã, reagiu à noite na rede social, manifestando as condolências aos familiares das vítimas.

O Afeganistão, um país muito exposto aos efeitos das alterações climáticas, registou recentemente inundações catastróficas em várias províncias, que provocaram, nomeadamente, pelo menos 66 mortes em Faryab (norte) e 55 em Ghor (oeste).

A província de Baghlan (norte) sofreu inundações repentinas extremamente devastadoras em 10 de maio, causando pelo menos 300 mortos e muitos desaparecidos, bem como danos materiais consideráveis.

O Afeganistão viveu uma primavera anormalmente chuvosa, depois de um inverno excecionalmente seco.

Este país está entre os mais pobres do mundo e os esforços de ajuda sofrem de uma cruel falta de recursos financeiros.