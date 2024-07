Bombeiros e EMIR socorrem mulher no Funchal

Uma mulher, na casa dos 80 anos, ficou inconsciente num autocarro, há instantes, Avenida do Mar, no Funchal.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal, juntamente com a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foram accionados para socorrer a vítima. Após chegar ao local, verificaram que se tratava de uma variz estourada, que resultou numa hemorragia no membro inferior.

A mulher foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.