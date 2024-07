Fan Zone do DIÁRIO vive todas as emoções numa qualificação ‘suada’ de Portugal

No Largo da Restauração, no Funchal, foram vívidas todas as emoções, consequência de uma partida imprópria para cardíacos e que se prolongou até às grandes penalidades que teve como destaque o guardião Diogo Costa.

O momento mais marcante até então seguiu-se ao penálti que o guardião Oblak negou a Cristiano Ronaldo, quando em lágrimas surgiu a imagem do capitão da selecção das ‘quinas’, centenas de pessoas entoaram o seu nome em sinal de apoio e solidariedade para com o conterrâneo.

As defesas de Bruno Costa foram aumentando a esperança da passagem, consumada com o tento de Bernardo Silva que fez ‘explodir’ a Fan Zone do DIÁRIO e que desde então segue em clima de festa.