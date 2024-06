Procissão marítima câmara-lobense 'invade' a Ribeira Brava

O São Pedro na Vila da Ribeira Brava enche-se este domingo, Primeira Oitava do último dos Santos Populares, de centenas, talvez milhares de câmara-lobenses, que ao início da tarde desembarcaram no cais ribeira-bravense, transformado em autêntico arraial.

É o resultado da procissão marítima dos pescadores de Câmara de Lobos, que após missa campal - na plataforma do cais de Câmara de Lobos - encheram as muitas embarcações de gente, rumando então até ao cais da Ribeira Brava, onde devem permanecer até meio da tarde. A animação musical, o colorido dos barcos de pesca, muitos decorados a preceito, complementam o ambiente de festa que se estende ao interior da Vila, onde a animação é também componente particular motivada pela presença de tão expressiva comunidade câmara-lobenses.