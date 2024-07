Roberto Martínez divulga convocados para a Liga das Nações a 30 de Agosto

O selecionador Roberto Martínez vai divulgar em 30 de agosto a lista de convocados de Portugal para os dois primeiros jogos no Grupo A1 da Liga das Nações, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

No arranque da quarta edição da Liga das Nações, a seleção lusa recebe a Croácia, em 05 de setembro, no Estádio da Luz, em Lisboa, e três dias depois defronta a Escócia, no mesmo recinto, com ambos os jogos a terem início às 19:45.

A divulgação dos eleitos para a dupla jornada no Grupo A1, do qual faz ainda parte a Polónia, terá lugar em 30 de agosto, na Cidade do Futebol, em Oeiras, às 10:30, de acordo com a nota da FPF.

Esta será a primeira convocatória de Roberto Martínez após a participação no Euro2024, em que a equipa das 'quinas' foi eliminada nos quartos de final, pela França, no desempate por grandes penalidades, depois de na fase de grupos ter vencido República Checa e Turquia e perdido com a Geórgia, antes de eliminar a Eslovénia nos oitavos de final, no desempate por castigos máximos.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

Após a conferência de imprensa de Martínez, também o selecionador dos sub-21, Rui Jorge, anunciará os convocados para o duelo com a Croácia, do Grupo G de apuramento para o Campeonato da Europa do próximo ano.