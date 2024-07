Arrancou 2.ª Fase dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário

Teve início, esta quinta-feira (18 de Julho), a 2.ª Fase dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário, com a realização dos exames de Física e Química A e de Economia A, do 11.º ano de escolaridade.

O Exame Final de Física e Química A foi realizado, em 14 escolas, por 191 dos 208 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 91,8%.

O Exame Final de Economia A foi efectuado, em nove estabelecimentos de ensino, por 41 dos 46 alunos inscritos, o correspondente a uma participação de 89,1%.

"O processo decorreu de forma tranquila", diz a Secretaria da Educação.