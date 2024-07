Arrancou a 2.ª fase das provas finais do 3.º Ciclo do Ensino Básico

Teve início, esta quarta-feira, 17 de Julho, a 2.ª Fase das Provas Finais do 3.º Ciclo do Ensino Básico, com a realização das provas de Matemática e a nível de escola de Matemática, do 9.º ano de escolaridade.

A Prova Final de Matemática foi realizada, em 14 escolas, por 37 dos 39 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 94,9%.

A Prova Final a nível de escola de Matemática foi efetuada, em dois estabelecimentos de ensino, pelos dois alunos inscritos.

O processo decorreu de forma tranquila, segundo nota da Secretaria Regional de Educação.