Centro de Química da Madeira acolheu mais uma edição da Ocupação Científica de Jovens nas Férias

Nove jovens do ensino secundário participaram na mais recente edição da iniciativa Ocupação Científica de Jovens nas Férias 2024, promovida pelo Centro de Química da Madeira, entre os dias 2 e 8 de Julho.

Os participantes estiveram envolvidos em actividades de investigação científica em Química e Bioquímica dinamizadas pelos investigadores, tendo tido a oportunidade de contactar com a realidade da investigação científica e com os diferentes projectos em curso nesta unidade de investigação, adquirir novos conhecimentos e experimentar novas técnicas e equipamentos, disponíveis exclusivamente no Centro de Química da Madeira.

Segundo explica nota à imprensa, foi possível determinarem compostos bioativos do bagaço da uva, identificar metabolitos voláteis em fluidos biológicos, desenvolver conhecimentos e competências básicas nas áreas do Cálculo Científico e da Modelação Molecular, extrair e avaliar propriedades biológicas e ainda, desenvolver metodologias para a análise da presença de antibióticos em produtos alimentares.

Este programa é promovido em colaboração com a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica - Ciência Viva.