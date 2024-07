Madeira com média positiva nos Exames Nacionais das 21 disciplinas em que houve candidatos

Os Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário de 2024 - 1.ª Fase, decorreram dentro da normalidade e sem incidentes, em quinze escolas da Região Autónoma da Madeira.

"O profissionalismo e a dedicação de todos os envolvidos – secretariados de exames, professores vigilantes, professores coadjuvantes, forças de segurança (PSP) e Agrupamento do JNE do Funchal – foram fundamentais no sucesso de todo o processo", refere a Secretaria da Educação em comunicado.

No processo de classificação das provas escritas estiveram envolvidos 213 docentes (mais 18 que em relação a 2023).

Este aumento deve-se ao incremento do número de exames, mantendo-se, na mesma, a redução do número de provas por classificador em todas as disciplinas, medida decidida pelas entidades do Ministério da Educação responsáveis pela avaliação externa dos alunos [Júri Nacional de Exames (JNE) e o Instituto de Avaliação Educativa I.P. (IAVE)].

No conjunto das vinte e cinco disciplinas sujeitas a exame final nacional, a RAM apresentou candidatos a 21 dessas disciplinas, num total de 4.453 alunos (mais 334 que em relação a 2023).

Ao todo registaram-se 7.654 inscrições nos exames nacionais da 1.ª fase (mais 1.053 inscrições relativamente a 2023), tendo-se realizado um total de 6.338 provas (mais 977 provas que em relação a 2023), o que corresponde a uma média de presenças na ordem dos 83% (mais 2% que em relação a 2023).

Relativamente aos resultados, foi obtida média positiva nos exames das 21 disciplinas em que houve candidatos. Conforme se segue:

- (706) Desenho A: 14,4 valores (menos 0,3 em relação a 2023);

- (550) Inglês: 14,0 valores (menos 0,5 em relação a 2023);

- (724) História e Cultura das Artes: 12,6 valores (mais 1,6 em relação a 2023);

- (635) Matemática A: 12, 5 valores (mais 1,2 em relação a 2023);

- (708) Geometria Descritiva A: 12,5 valores (mais 2,0 em relação a 2023);

- (712) Economia A: 12,3 valores (mais 0,7 em relação a 2023);

- (623) História A: 12,1 valores (mais 0,5 que em relação a 2023);

- (835) Matemática Aplicada às Ciências Sociais: 11,8 valores (mais 0,7 em relação a 2023);

- (715) Física e Química A: 11,6 valores (mais 0,4 em relação a 2023);

- (735) Matemática B: 11,1 valores (mais 0,4 em relação a 2023);

- (714) Filosofia: 10,8 valores (menos 0,1 em relação a 2023);

- (639) Português: 10,7 valores (menos 1,3 em relação a 2023);

- (719) Geografia A: 10,5 valores (menos 1,0 em relação a 2023);

- (702) Biologia e Geologia: 9,6 valores (menos 1,4 em relação a 2023).

- (547) Espanhol, iniciação: 17,1 valores (mais 1,9 em relação a 2023);

- (839) Português Língua Não Materna: 16,0 valores (menos 2,0 em relação a 2023);

- (847) Espanhol, continuação: 15,9 valores (mais 1,8 em relação a 2023);

- (734) Literatura Portuguesa: 12,8 valores (menos 1,6 em relação a 2023);

- (723) História B: 11,2 valores (menos 1,3 em relação a 2023);

- (517) Francês, continuação: 11,0 valores (menos 2,4 em relação a 2023);

- (547) Alemão, iniciação: 10,4 valores (mais 0,3 em relação a 2023).