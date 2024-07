Provas de aferição acabam no 2.º, 5.º e 8.º anos e passam para o 4.º e o 6.º

As provas de aferição do 2.º, 5.º e 8.º anos desaparecem e serão os alunos do 4.º e 6.º ano a ser avaliados, anunciou hoje o Governo, que quer que estas avaliações "tenham consequências".

As mudanças do modelo de avaliação externa já estavam previstas no programa do Governo e foram hoje anunciadas pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, que revelou que as novidades entram em vigor já no próximo ano letivo de 2024/2025.

Em vez das atuais provas de aferição, as novas avaliações passam a chamar-se Provas de Monitorização de Aprendizagens e serão realizadas no final do 1.º e do 2.º ciclos, sendo que os resultados ficarão registados no boletim do aluno, revelou o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, defendendo que o novo modelo irá "garantir a igualdade de oportunidades".

O secretário de Estado Adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo, acrescentou que as provas serão em formato digital e os enunciados nunca serão divulgados, uma vez que a ideia é fazer provas que "terão alguns itens que se repetem", para que os resultados possam ser comparados com os resultados obtidos nos anos anteriores.

"As provas não são de acesso público", disse o secretário de Estado, sublinhando que esta "é uma metodologia cada vez mais utilizada em vários países", dando como exemplo as provas internacionais do PISA.