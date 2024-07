Alunos madeirenses com média de positivas superior a 50% nas provas finais do 3.º ciclo

A 1.ª fase das provas finais do 3.º Ciclo do Ensino Básico, do ano lectivo 2023/24, realizou-se em 27 estabelecimentos de ensino da Região Autónoma da Madeira (RAM), dos quais 23 públicos e 4 privados, tendo mobilizado o serviço de 126 professores.

Todos os alunos a frequentar o 9.º ano do ensino básico geral, incluindo os matriculados em Percursos Curriculares Alternativos ou um curso artístico especializado (CAE) realizaram, obrigatoriamente, uma das seguintes provas:

- Português (2.156 provas realizadas);

- Português Língua Não Materna (PLNM) / nível de iniciação (39 provas realizadas);

- Português Língua Não Materna (PLNM) / nível intermédio (44 provas realizadas);

- Matemática (2.239 provas realizadas).

Cada prova integrou um conjunto de itens cuja resposta foi, obrigatoriamente, contabilizado para a classificação final com uma ponderação de 30% na nota final da respectiva disciplina.

Trata-se de itens que incidem em competências e conhecimentos desenvolvidos e consolidados ao longo do percurso escolar; as pontuações obtidas nas respostas a estes itens são consideradas, obrigatoriamente, para a respectiva classificação final.

Os resultados alcançados demonstram uma média positiva nas quatro disciplinas sujeitas a prova final, como se segue:

- 9.º Ano – Português: 58%;

- 9.º Ano – PLNM Nível de iniciação: 54% (média da escrita, sem o resultado da componente oral que se realizou a nível de escola);

- 9.º Ano – PLNM Nível Intermédio: 50% (média da escrita, sem o resultado da componente oral que se realizou a nível de escola);

- 9.º Ano – Matemática: 50%.

Considera-se ainda relevante o seguinte:

- a percentagem de alunos com classificações de nível 4 e 5, em Português, foi de 25,2% (menos 6,9% que em 2023) e, na disciplina de Matemática, foi 28,6% (mais 9,2% em relação a 2023);

- a percentagem de positivas na disciplina de Português foi 74,8% (em 2023, era de 78,2%), e na disciplina de Matemática foi 50,6% (mais 11,0% comparativamente a 2023);

- na prova final de Matemática 81 alunos obtiveram a classificação de 100%; registo não verificado na prova final de Português;

- na disciplina de Português (registo de 58%), a Região situou-se a um ponto percentual da média nacional (59%); na Região Autónoma dos Açores o registo foi de 55%;

- na disciplina de Matemática (registo de 50%), a Região situou-se igualmente a um ponto percentual da média nacional (51%): na Região Autónoma dos Açores o registo foi de 43%;

- os alunos madeirenses que realizaram estas provas foram os primeiros que atingiram o 9.º ano depois de terem cumprido os 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico usando manuais digitais e tablets no respetivo processo de ensino-aprendizagem