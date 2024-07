Alunos da 'Francisco Franco' ficam em 2.º no concurso FAQtos 2024

'Os Cybercrew', uma equipa da alunos da Escola Secundária de Francisco Franco supervisionados pela professora Teresa Mendonça, ficaram em segundo lugar no concurso nacional FAQtos 2024 cuja final decorreu no Instituto Superior Técnico, em Lisboa.

A equipa 'Os MIRFs', também da mesma escola, foi distinguida com uma menção honrosa na final nacional do concurso.

Constituída pelos alunos Manuel Barros, Diogo Vasconcelos, Marco Martins, Andrés Afonso, Marco Aguiar e pela professora Teresa Mendonça, 'Os Cybercrew' apresentaram o projecto 'Protegido no Mundo das Radiofrequências' que consiste na criação de um protótipo, o 'Pratic Sea' que, funcionando como uma máquina 'vending' de dispensador de doses de protector solar, visa proporcionar protecção contra as radiações ultravioletas, utilizando a banda das radiofrequências nas comunicações móveis e na utilização nos dispositivos RFID.

Já 'Os MIRFs', formada pelos alunos Ana Mendonça, Ivan Lima, Salvador Andrade e pela professora Teresa Mendonça, criou uma publicação sob a forma de revista que visa contar as boas histórias das últimas 10 edições FAQtos, explorando um pouco do mundo em que tudo e todos se ligaram sem fios através das radiofrequências. O tema central deste memorial são as aplicações das radiofrequências nas comunicações móveis.