Alterações na circulação automóvel na Rua de São João e Avenida Calouste Gulbenkian

A Câmara Municipal do Funchal vai levar a cabo trabalhos de repavimentação na Rua de São João e Avenida Calouste Gulbenkian, entre os dias 17 e 21 deste mês, pelo que se vão proceder a alterações temporárias na circulação rodoviária.

Segundo nota à imprensa, a Rua de São João estará interrompida, mais concretamente no segmento viário a sul do entroncamento com a Travessa de São João, na Avenida Calouste Gulbenkian, Túnel Eng.º Jaime Ornelas Camacho e nas saídas da Rua das Maravilhas e Via 25 de Abril em direcção à Rua de São João. Por isso, a circulação rodoviária funcionará nos dois sentidos de circulação na Rua de São João, designadamente entre a Rotunda de São João e a Travessa de São João e na Calçada da Cabouqueira.

Estas intervenções vão realizar-se no período nocturno, entre as 21 horas e as 7 horas, tendo como alternativa à circulação rodoviária o Túnel de acesso ao Porto do Funchal, Avenida Dr. Sá Carneiro, Via 25 de Abril, Avenida do Infante e Avenida Luís de Camões.

"De forma a agilizar a execução dos trabalhos de repavimentação, durante esse período, não será permitido o estacionamento na área de afetação e envolvente", explica a autarquia.

"A Câmara Municipal do Funchal recomenda aos condutores que deverão evitar a circulação na área intervencionada durante o período em que decorrerão os trabalhos de repavimentação", acrescenta.