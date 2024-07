49.ª Volta à Madeira em Bicicleta obriga a alterações no trânsito

A realização da 49.ª Volta à Madeira em Bicicleta obriga a alterações e interrupção da circulação rodoviária na cidade do Funchal.

A Câmara Municipal do Funchal informa que estarão encerrados ao trânsito os arruamentos da Estrada Monumental, entre a antiga padaria Aripan e a Ponte dos socorridos, este sábado 13 de Julho a partir das 17 horas; a Av. Sá Carneiro, a Av. do Mar e das Comunidades Madeirenses, a Praça da Autonomia, a Rua Cónego Jerónimo Dias Leite, a Avenida do Infante (sentido descendente), o Largo António Nobre, a Rua Carvalho Araújo, Rua 31 de Janeiro e a Rua 5 de Outubro (a sul da Ponte do Bettencourt), a Rua Visconde do Anadia, a Rua Brigadeiro Oudinout (a sul da Ponte do Mercado), o Largo dos Varadouros, Avenida de Zarco (sul) e o Túnel do La Vie (sentido descendente) no domingo, 14 de Julho, entre as 9 e as 12h30.

Será ainda necessário proceder à desativação das praças de táxis existentes no interior do trajeto, como alternativa poderão utilizar a doca existente na Rua Cónego Jerónimo Dias Leite, não excedendo o número máximo de viaturas e garantindo que a via de circulação não fica interrompida em caso de emergência.

Os transportes regulares especializados (Carristour e Douroacima) vão circular pela Rua Marquês do Funchal, Avenida Zarco e Avenida Arriaga em direção à Rotunda do Infante.

Serão ainda encerrados os acessos ao parque de estacionamento existente na Praça CR7, sendo que as saídas de viaturas desse parque serão orientadas para as vias de trânsito do sentido este-oeste da Av. Sá Carneiro e proibidos todos os estacionamentos existentes na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses e na Avenida Sá Carneiro.

O trânsito que circule no Largo dos Varadouros será encaminhado, em sentido contrário e com as devidas precauções por parte dos automobilistas, pela Rua da Praia, Rua da Alfândega, Rua dos Capelistas, Rua João Gago em direção à Rua do Aljube.

Transportes Públicos

Durante a realização do evento, o serviço de transporte público (H.F., Rodoeste, SAM e Caniço) sofrerão as seguintes alterações:

-As carreiras da Zona Oeste circulam até ao cruzamento da Avenida do Infante com a Avenida Luís de Camões subindo até à Rotunda D. Francisco Santana, viragem à 1.ª direita para a Rua das Maravilhas no sentido descendente, viragem à direita saindo no acesso à Rua de São João, Avenida Calouste Gulbenkian, retomando a partir daí as viagens de regresso Via Av. do Infante ou Via 25 de Abril. No entanto as carreiras da Rodoeste podem optar ainda por utilizar a Via 25 de Abril até ao Terminal do Campo da Barca e vice-versa.

-As carreiras da Zona Norte - circulam apenas até à Rua 5 de Outubro efetuando inversão de marcha na Ponte Nau Sem Rumo ou na Ponte do Bettencourt, com términus na Rua 31 de Janeiro, retomando as partidas.

-As carreiras da Zona Leste circulam na Rua Visconde do Anadia efetuando inversão de marcha na Ponte do Mercado. Quanto às carreiras da SAM, podem ainda optar por utilizar a Via 25 de Abril até ao Terminal do Edifício 2000.

Como alternativa ao trânsito em geral deverá ser utilizada a Via 25 de Abril e Rua da Ribeira de João Gomes. A coordenação da circulação rodoviária será efetuada pela Polícia de Segurança Pública.