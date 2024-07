Circulação rodoviária na faixa sul da Rua do Gorgulho reestabelecida esta quinta-feira

A Câmara Municipal do Funchal informa, em nota emitida, que a circulação rodoviária na faixa sul da Rua do Gorgulho será reestabelecida esta quinta-feira, 11 de Julho, após a conclusão dos trabalhos de substituição da rede de água potável na zona do Lido, inseridos na empreitada municipal de 'Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associadas ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal - 2ª Fase'.

Os condicionalismos na faixa norte, sentido Funchal-Câmara de Lobos mantêm-se.