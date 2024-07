Funeral de italiana que morreu no mar do Seixal realiza-se sexta-feira

O funeral da turista italiana que no passado dia 27 de Junho morreu após ter sido arrastada por uma onda na Poça das Lesmas, no Seixal, realiza-se na próxima sexta-feira, dia 19 de Julho, na cidade de Colmurano, em Itália.

Segundo noticia o jornal Il Resto del Carlino, o corpo de Margherita Salvucci deverá chegar ao Aeroporto de Fiumicino na manhã da próxima quarta-feira e, ao final da tarde, a Colmurano, onde residia. A partir de quinta-feira ficará na capela, na antiga igreja dos Santos Pedro e Paulo, na Viale De Amicis, até ao seu funeral que se realiza pelas 18 horas de sexta-feira, na praça de Colmurano.

O mesmo jornal dá ainda conta de que a família vai angariar fundos para jovens médicos missionários.

“Esta doação visa manter vivo o testemunho que Margherita deu com a sua vida. A sua hospitalidade, a sua desenvoltura, a sua partilha das alegrias e tristezas daqueles que a rodeiam, a sua grande humanidade e inteligência humana, a sua simpatia foram a sua inspiração”, escreve.

Tal como o DIÁRIO noticiou, a psiquiatra estava de férias na Madeira com os pais e a irmã quando foi arrastada por uma onda no Seixal. Foi retirada da água já em paragem cardiorrespiratória e acabou por morreu no dia seguinte, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.