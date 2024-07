Afonso Gama, Lianor Santos e Tiago Gonçalves são os vencedores do 'Passaporte Cecília Zino'

Afonso da Gama (17 anos), Lianor Santos (10 anos) e Tiago Gonçalves (19 anos) são os vencedores da terceira temporada do concurso 'Passaporte Fundação Cecilia Zino', uma iniciativa de democratização da cultura, que premeia os jovens madeirenses até aos 26 anos, que ao longo de um ano, visitaram espaços museológicos ou culturais, e que acumularam 18 carimbos que atestam essas visitas.

Após a entrega até ao dia 8 de Julho dos passaportes completos, a entidade procedeu ao sorteio de atribuição dos prémios, na presença de membros do Conselho Executivo. A cerimónia de entrega de prémios irá decorrer na sexta-feira, dia 12 de Julho pelas 15 horas, no Centro de Desenvolvimento Humano da Fundação Cecilia Zino, situado na Rua do Bettencourt, 10, 4º andar.

Os vencedores já foram contactados pela organização, e estarão presentes no evento de entrega de prémios.

"As entidades parceiras Teatro Municipal Baltazar Dias, MUDAS e Capela da Boa Viagem serão mencionadas como as que mais visitas receberam, e a Universidade da Madeira, como a escola que teve mais alunos a participar na iniciativa", informa a Fundação, que acrescenta que também vão estar presentes, para a entrega dos prémios, representantes dos parceiros, assim como do Conselho de Executivo da Fundação Cecilia Zino.

Cerca de 320 passaportes foram levantados no início do programa, e à volta de 60 passaportes foram entregues para participação do sorteio. A Fundação Cecilia Zino conta com o patrocínio da MEO Empresas, com a parceria institucional da Secretaria Regional do Turismo e Cultura e da Câmara Municipal do Funchal.