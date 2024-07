Acidentes no mar do Seixal apenas acontecem de Inverno, com o mar revolto?

O Sanas Madeira anunciou, esta semana, que a Poça das Lesmas, no Seixal, vai passar a contar com vigilância de nadadores-salvadores, por forma a evitar acidentes nessa que é uma praia muito procurada, principalmente por turistas. Essa mesma vigilância vai acontecer ao longo dos meses de Verão.

No Facebook, alguns dos comentários que surgem dão conta de que os acidentes, que provocam feridos graves ou até mesmo mortes, apenas acontecem ao longo do Inverno, quando o mar está mais revolto. Será verdade?

Desde logo, importa perceber onde fica localizada a Poça das Lesmas. Estas piscinas naturais ficam localizadas na freguesia do Seixal, perto da praia da Laje, e possuem inúmeros recantos, nomeadamente criados pelas rochas vulcânicas.

São um local muito procurados por madeirenses, mas também por turistas, muitos ‘embalados’ pela possibilidade de tirarem fotografias ‘instagramáveis’, ou seja, com qualidade e beleza para serem partilhadas nas redes sociais.

Ao longo dos últimos anos, têm sido vários os acidentes registados nesta praia e nas zonas limítrofes, devido a quedas ou indivíduos que acabam por ser arrastados pelas ondas. Mas será que esses acidentes apenas acontecem durante o Inverno, como afirmou um dos leitores do DIÁRIO num comentário à notícia sobre a vigilância nesta praia?

Fomos então percorrer algumas das notícias publicadas no DIÁRIO, quer na sua edição on-line, quer em papel, para perceber se há registos de acidentes durante a época de Verão/época balnear.

Ainda em 1999, a 17 de Setembro, o DIÁRIO noticiava a morte de três pescadores amadores madeirenses, que se encontravam a pescar numa rocha, no Seixal, e que acabariam arrastados por uma onda.

Já em 2019, um homem de 35 anos, natural do Funchal, caiu ao mar quando se encontrava na zona do Mata Sete, a apanhar caranguejos juntamente com a família. Estávamos em meados de Agosto e o corpo só viria a ser encontrado cinco dias depois.

Ainda no mesmo ano, já a 5 de Setembro, um jovem turista alemão foi arrastado pelas ondas, na Poça das Lesmas, acabando por ser resgatado com vida pela embarcação salva-vidas do SANAS, adstrita ao Porto Moniz.

No ano de 2021, a 7 de Junho, que embora ainda não seja considerado Verão, está bem perto do seu início, um homem esteve em dificuldades na zona da Poça das Lesmas, tendo que ser resgatado pelo SANAS.

No ano passado, a 31 de Julho, um norte-americano de 25 anos foi salvo após ter escorregado na Poça das Lesmas, caído ao mar e ter ficado sem conseguir regressar a terra pelos próprios meios. Em Agosto, o mesmo aconteceu com um alemão de 45 anos. Nesse caso, o indivíduo acabaria por sair do mar pelos próprios meios.

Por fim, em Setembro do ano passado, três turistas de nacionalidade espanhola: um homem de 55 anos e duas mulheres de 21 e 24 anos, foram ontem arrastados por uma onda quando se encontravam na Poça das Lesmas.

Estes são apenas de alguns exemplos de acidentes que acontecem ao longo da época balnear, motivo pelo qual o SANAS e a Capitania do Porto do Funchal consideram crucial ter vigilância, até dada a maior procura devido às condições climatéricas.