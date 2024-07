Jackpot de 29 milhões no sorteio do Euromilhões de sexta-feira

Já é conhecida a chave premiada do sorteio do Euromilhões desta terça-feira.

O conjunto que valia 17 milhões de euros é composto pelos números 6 - 15 - 19 - 28 - 39 e as estrelas 7 e 11.

De acordo com a informação veiculada pelo Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa nenhum apostador acertou nesta chave, pelo que no sorteio da próxima sexta-feira, 12 de Julho, estará em jogo um jackpot no valor de 29 milhões de euros.

Para Portugal vieram apenas um segundo prémio, no valor de 233 mil euros, e um terceiro prémio, de 15 mil euros.