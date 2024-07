Colisão deixa motociclista de 22 anos ferido

Pelas 23h50 deste sábado, 13 de Julho, um motociclista de 22 anos ficou ferido numa colisão com um carro no Poço Barral, em São Martinho.

Com escoriações nos membros inferiores e superiores, a vítima foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.