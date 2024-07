Candidaturas para o Prémio '+Valor Madeira' até 9 de Setembro

Estão abertas as candidaturas para aquela que será a 4.ª edição do Prémio '+Valor Madeira', promovido pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e destinado a incentivar a realização de estudos e trabalhos de investigação em áreas com relevância para a Região e potencial aplicabilidade nesta.

Até 9 de Setembro, os interessados podem realizar a sua candidatura, preenchendo um formulário próprio, bem como no caso de trabalhos em língua estrangeira, de declaração específica, disponíveis em www.alram.pt de onde podem ser descarregados e preenchidos.

O valor do prémio é de 5 mil euros, sendo entregue em cerimónia pública, a ter lugar na Assembleia Legislativa da Madeira. Serão ainda entregues menções honrosas, por ocasião do Dia do Edifício da Assembleia Legislativa, celebrado a 4 de Dezembro.

"Esta iniciativa, de caráter anual, foi instituída e regulamentada pela Assembleia Legislativa da Madeira, através do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2021/M, de 17 de fevereiro, republicado com a alteração introduzida pelo Decreto Legislativo Regional n.º 9/2022/M, de 13 de maio, abarcando, no seu objeto, trabalhos realizados em contexto académico, ao nível de teses (trabalhos finais) de doutoramento e de mestrado, ou ainda, de artigos científicos publicados em revistas especializadas que se distingam, designadamente, pela qualidade, criatividade e inovação, em áreas que envolvam interesse para a Região Autónoma da Madeira e potencial aplicabilidade nesta", termina a nota à imprensa.