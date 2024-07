Reabilitação do recinto da Feira do Gado não está concluída devido ao Governo de gestão

A secretária regional de Agricultura, Rafaela Fernandes, aproveitou a ida ao púlpito da missa campal - a convite do pároco - para não só explicar a razão de ali vir a ser criado um nicho a Santa Maria Madalena, mas sobretudo registar que a reabilitação do Parque Florestal Santa Maria Madalena, fustigado pelo devastador incêndio de Outubro último, está em fase adiantada de recuperação. "Recuperação em tempo recorde deste espaço após os incêndios fatídicos no mês de Outubro", afirmou.

Rafaela Fernandes assegurou que o Parque Florestal "está em vias de ser concluído porque o Governo de gestão não nos permite fazer tudo", alegou.