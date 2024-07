"Interesse público" leva Câmara do Funchal a apoiar Summer Opening com 18,5 mil euros

A Câmara Municipal do Funchal assinou esta tarde um protocolo que formaliza um apoio global de 18,5 mil euros da autarquia para a edição deste ano do Summer Opening.

No decorrer da conferência de apresentação do evento, que teve lugar no Salão Nobre, Cristina Pedra salientou que "esta é uma forma de trazer esta excelência [referindo-se ao programa da edição de 2024] aos funchalenses, que de outro modo não conseguiriam beber esta qualidade musical".

A presidente da Câmara do Funchal apontou, igualmente, o cariz social do evento, nomeadamente através de acções de sensibilização sobre o risco do consumo de drogas, mas também o cariz ambiental, através das diferentes medidas que visam a redução de resíduos de plástico, cuja maior expressão será o copo reutilizável.

Quanto ao apoio concedido, Cristina Pedra fez saber que o apoio financeiro é de 14 mil euros, sendo os restantes 4,4 mil euros através da isenção do pagamento das respectivas taxas municipais.

Na ocasião, Gonçalo Camacho, da organização do evento, alinhou pela mesma argumentação, destacando as 50 estreias que o festival já proporcionou aos funchalenses nas suas nove edições passadas, em mais de 150 actuações. Este ano, naquela que será a 10.ª edição, está garantida a actuação de 35 artistas, repartidos por dois palcos, nos quatro dias do evento, 12 e 13 de Julho e 19 e 20 de Julho.

Este festival tem um orçamento que ultrapassa os 800 mil euros, pelo que, no seu entender, "qualquer ajuda é bem vinda", não deixando de destacar a "coragem" daquele que diz ser um "crónico parceiro" do Summer Opening.

“A cultura na Madeira e no Funchal está viva”, destacou o produtor musical, um dos co-fundadores do festival, que aproveitou o momento para elogiar a mais-valia que representa o Parque de Santa Catarina para eventos do género e voltou a apontar alguns dos artistas que compõem o cartaz deste ano, nomeadamente os portugueses Da Weasel ou Sérgio Godinho, mas também Eu.clides, Duailibi, Ivandro, Julinho KSD, Sam The Kid e Sir Scratch, o madeirense Van Zee, entre muitos outros.

No caso dos Da Weasel, Gonçalo Camacho destacou o facto de um dos três concertos deste grupo, este ano, ter lugar na Madeira, no Summer Opening, a que se juntam um nos Açores e outro no Festival Sudoeste.