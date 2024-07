Festa Revenge of The 90's estreia formato outdoor no Summer Opening

Dezenas de festivaleiros, de todas as idades, já marcam presença no festival Summer Opening, apesar do ligeiro atraso (15 minutos) na abertura de portas.

A famosa festa que reúne os grandes êxitos da década de 1990 para celebrar a música, a moda e a cultura dessa última década do século passado, Revenge of the 90’s, abre este sábado o Summer Opening, desta vez em formato de festival com DJs tocando sucessos desses saudosos anos 90.

A festa que já passou duas vezes pelo Funchal e foi um grande sucesso, aquece este segundo dia do festival Summer Opening 2024 no Parque de Santa Catarina, onde se espera nova enchente de festivaleiros de todas as idades.

Sucessos dos anos 90 de artistas como Spice Girls, Backstreet Boys, Britney Spears, Nirvana e Green Day, são apenas alguns dos muitos êxitos da música dos anos 90, que para as faixas etárias mais adultas é o reviver das memórias favoritas da década e uma excelente oportunidade para dançar tendo o anfiteatro do Funchal como ‘pano de fundo’. Funchal que é a primeira cidade a acolher a festa Revenge of The 90's em formato outdoor.