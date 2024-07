Summer Opening 'embarca' na Revenge of the 90's

Já arrancou a 10.ª edição do festival Summer Opening, no Parque de Santa Catarina, e para este sábado a nota de destaque vai para a Revenge of the 90's, um dos mais bem sucedidos conceitos de festa dos últimos anos, em Portugal.

A festa que começou em 2017 vai em mais de 100 edições. Uma "experiência sensorial que traz de volta os melhores momentos da cultura pop da década de 1990, com uma fusão de músicas icónicas, moda retro e a energia contagiante que marcou uma era".

Recentemente, foi desvendado o 'Revenge Festival', que se irá realizar em Setembro de 2024, e com ele, foi também anunciado o 'Road to Festival', com as várias cidades que vão servir de warm-up - Lisboa, Porto, Guimarães, e Braga. O Funchal será assim a 5.ª cidade incluída, a primeira em formato outdoor.

Como habitual, as portas abrem às 17h00 e pelo palco principal vão passar King Afrika, Melão e Batatinha e Companhia. Já no palco da Azáfama Electrónica pode contar com Fabz, Taby, Sam The Kid em DJ Set - que far-se-á acompanhar de DJ Big e Sir Scratch. A fechar haverá um 'back to back' entre DJ Glue e Shaka Lion.

Programação para este sábado, dia 13 de Julho.

Os bilhetes estão à venda em summeropening.pt, 3cket, Ticketline e nos locais habituais.

Outras iniciativas

10h00 - Partido Socialista promove ciclo de conferências 'RE:PENSAR A MADEIRA' com o tema 'O Orçamento Regional para lá dos números' no Hotel Barceló Oldtown;

VII Festival do Atum, do Gaiado e do Marisco

18h00 - Música Ambiente

20h30 - De Repente

21h30 - Montereal Band

22h30 - Miro Freitas

00h00 - DJ Fred

01h30 - DJ Amériko e Petter Nunez

17h00 - O CRESCER - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil promove mesa redonda sob o tema: "Chegaram as férias ... Vamos ficar off!" na Fnac Madeira, no MadeiraShopping;

10h43 às 17h52 - Rali da Ribeira Brava

17h00 - Concerto de Verão no Solar de São Cristóvão

O que já aconteceu a 13 de Julho?

1099 - Conquista de Jerusalém, na primeira Cruzada.

1662 - A Coroa britânica promulga o decreto de criação da Royal Society de Londres, "para a promoção do conhecimento natural", presidida por Lord Brouncker.

1759 - Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, recebe o título de conde de Oeiras.

1789 - Revolução Francesa. À Tomada da Bastilha sucede o levantamento dos camponeses. Nas cidades, formam-se milícias revolucionárias de cidadãos.

1834 - Extinção da Inquisição em Espanha.

1867 - O suíço e inventor Alfred Bernhard Nobel regista a patente da dinamite.

1868 - Morre, aos 48 anos, o médico cirurgião-dentista norte-americano William Thomas Green Morton, que utilizou o éter como anestesia.

1885 - Morre, com 48 anos, a escritora e poetisa galega Rosalía de Castro.

1904 - Morre, com 44 anos, o novelista e dramaturgo russo Anton Pavlovich Chekhov, renovador do teatro moderno e do conto, autor de "O Tio Vânia" e "O Cerejal".

1912 - Morre, aos 24 anos, o atleta português Francisco Lázaro, vítima de insolação, durante a maratona dos Jogos Olímpicos de Estocolmo, Suécia.

1916 - Fundação da Boeing Company, nos Estados Unidos, para a construção de aeronaves.

1918 - Grande Guerra de 1914-1918. Segunda Batalha do Marne. Derrota das forças alemãs na tomada de Paris.

1919 - Nasce a filósofa e escritora irlandesa Iris Murdoch, autora de "O Sino".

1934 - Nasce o compositor britânico Harrison Birtwistle, cofundador da Pierrot Players e autor de "Gawain" e "Earth Dances".

1939 - Nasce Aníbal Cavaco Silva, antigo primeiro-ministro e Presidente da República Portuguesa.

1945 - II Guerra Mundial. A Itália declara guerra ao Japão.

1965 - A nave espacial norte-americana Mariner 4 aproxima-se de Marte e faz história ao tirar as primeiras fotos de outro planeta a partir do espaço.

1968 - Início da primeira ligação aérea comercial regular entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

1973 - Marcello Caetano inicia visita de três dias a Londres. Manifestações constantes condenam o massacre de Wiriamu, em Moçambique, revelado pelo jornal Times.

1975 - Primeira missão espacial conjunta das naves Apollo, norte-americana, e Soyuz, soviética.

1979 - Joaquim Agostinho vence a 17.ª etapa da Volta a França em bicicleta (Les Menuires - Alpe d'Huez).

1983 - A explosão de uma bomba perto dos balcões de 'check-in' da companhia turca Turkish Airlines, no aeroporto de Orly (Paris) faz oito mortos e 54 feridos. Em março de 1985, três arménios são condenados por este atentado a prisão perpétua, a 15 e a 10 anos de cadeia, respetivamente.

1987 - O líder da URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) Mikhail Gorbatchev condena o estalinismo.

1992 - Os escritores portugueses Natália Correia, David Mourão-Ferreira e José Jorge Letria recebem a medalha de honra da instituição francesa Internationale des Arts et des Lettres; Eleição de Bill Clinton para candidato oficial do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos.

1997 - O estilista italiano Gianni Versace é assassinado em Miami, Estados Unidos. Tinha 50 anos.

1999 - A Linha do Cidadão Idoso - criada pelo Provedor de Justiça na sequência do Ano Internacional das Pessoas Idosas sob o lema "Por Uma Sociedade Para Todas As Idades" - inicia o atendimento público.

2000 - Constituição de um Governo de transição de Timor-Leste, entre a UNTAET (Administração Transitória das Nações Unidas em Timor-Leste) e líderes timorenses.

2001 - Começa a primeira fase do resgate do submarino nuclear russo Kursk, afundado no mar de Barents, em agosto de 2000.

2002 - Termina a recolha dos escombros do World Trade Center, em Nova Iorque, Estados Unidos, 10 meses após os atentados de 11 de Setembro de 2001; Marrocos declara a soberania sobre o ilhéu espanhol de Perejil.

2003 - O Tribunal Constitucional "chumba" o diploma que regula as reformas antecipadas na Função Pública porque as associações sindicais não foram consultadas.

2004 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, veta a Lei de Bases da Educação.

2005 - A UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) aprova a inclusão das zonas históricas de Macau na lista do Património Mundial da Humanidade e de mais obras do arquiteto catalão Antoní Gaudí.

2006 - A Rússia acolhe em São Petersburgo, pela primeira vez, a cimeira anual do Grupo dos Oito (G8) - Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Japão e Rússia, dominada pelas questões energéticas, terrorismo e conflitos regionais; É introduzida publicamente a rede social Twitter, criada pelo norte-americano Jack Dorsey.

2007 - Entra em vigor a portaria que regulamenta a interrupção voluntária da gravidez; o socialista António Costa é eleito presidente da Câmara de Lisboa, com 29,54 por cento dos votos; o israelita nascido na Polónia Shimon Peres presta juramento como Presidente de Israel; dezenas de militantes das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, afetas à Fatah do Presidente palestiniano Mahmud Abbas, entregam as armas e aceitam renunciar ao terrorismo em troca de uma amnistia de Israel.

2009 - Morrem os 168 ocupantes do avião Tupolev-154 da companhia iraniana Caspian Airlines que se despenhou, após descolar do aeroporto de Teerão rumo a Erevan, Arménia. O piloto havia informado da existência de um problema técnico.

2010 - Pelo menos 43 pessoas, incluindo quatro norte-americanos e vários estrangeiros de países asiáticos, morrem no incêndio num hotel de Suleimaniyeh, no norte do Iraque.

2011 - Desmoronamento na mina de São José, no Chile. Trinta e um dos 33 mineiros interpõem uma ação judicial contra o Estado chileno, no valor de 7,750 mil milhões de pesos (cerca de 11,25 milhões de euros). A ação judicial tem por base a alegada negligência do Serviço de Geologia e de Mineração chileno, que não terá cumprido as medidas de fiscalização necessárias na mina onde se deu o acidente.

2012 - O K2 200 júnior Diogo Quintas/Diogo Lopes conquista a medalha de bronze nos Europeus de canoagem de juniores e sub-23, no segundo pódio português no evento em Montemor-o-Velho, Coimbra.

2013 - O canoísta português Fernando Pimenta conquista a medalha de ouro na prova de K1 500 metros das Universíadas, na cidade russa de Kazan.

2014 - O luxemburguês Jean-Claude Juncker é eleito para a presidência da Comissão Europeia, ao recolher no hemiciclo de Estrasburgo 422 votos a favor, 250 contra e 47 abstenções.

2015 - O parlamento grego aprova o primeiro pacote de reformas exigido pela zona euro, enquanto os funcionários públicos fazem uma greve de 24 horas.

2017 - O cineasta alemão Wim Wenders, que realizou "Lisbon Story", é distinguido com o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural/2017.

2018 - O médio croata Luka Modric conquista a Bola de Ouro, o prémio de melhor jogador do Mundial2018 de futebol; a França conquista o título no Mundial de futebol da Rússia ao vencer a Croácia por 4-2, em Moscovo, 20 anos depois de conquistar o seu primeiro título como anfitriã.

2020 -- O Tribunal Geral da União Europeia decide anular a multa de 13 mil milhões de euros, imposta pela Comissão Europeia à gigante tecnológica norte-americana Apple, por alegados benefícios fiscais ilegais na Irlanda.

2021 - O Conselho de Ministros aprova a venda, em supermercados, de testes rápidos de antigénio para deteção do SARS-CoV-2, os chamados autotestes; Luís Filipe Vieira apresenta a demissão de presidente da direção do Benfica, em carta enviada ao presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube.

2022 - O ciclista Edgar Pinto é suspenso por quatro anos pela União Ciclista Internacional por "uso de métodos e/ou - substâncias proibidas", com a sanção a vigorar até outubro de 2024; oito ciclistas e dois elementos do 'staff' da W52-FC Porto são suspensos preventivamente pela Autoridade Antidopagem de Portugal no âmbito da operação 'Prova Limpa'.

Este é o centésimo nonagésimo sétimo dia do ano. Faltam 169 dias para o termo de 2024.