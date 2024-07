Transporte gratuito para festivaleiros do Summer Opening antes e após os concertos

Os festivaleiros que tenham pulseira de acesso ao recinto do Summer Opening vão poder viajar gratuitamente na rede urbana durante as duas horas anteriores ao início dos concertos e até duas horas depois do final dos mesmos, desde que haja viagem. Este transporte gratuito é possível graças a uma parceria entre a organização do festival e a empresa Horários do Funchal.

Durante aquele período de tempo, basta os utilizadores mostrarem a referida pulseira ao motorista para viajarem de forma gratuita.

"O procedimento é válido em todas as carreiras da HF, das 15 horas à última viagem do dia, nos dois fins-de-semana, 12 e 13, e 19 e 20 de Julho, em que decorre o Summer Opening", refere nota à imprensa.

O objectivo passa por promover a utilização dos transportes públicos em detrimento do automóvel individual, garantido qualidade e segurança aos que se desloquem ao festival no parque de Santa Catarina no Funchal.