Aeroporto da Madeira comemorou 60.º aniversário com actividades para passageiros

Conforme noticiou, hoje, o DIÁRIO o Aeroporto Internacional da Madeira (hoje Cristiano Ronaldo) assinalou, hoje, 60 anos de existência.

O dia foi assinalado com actividades destinadas aos passageiros sob o mote “60 anos a descobrir ligações”.

As comemorações estenderam-se ao aeroporto de Lisboa, com os 60 anos da rota Lisboa – Funchal da TAP Air Portugal, que também se juntou às comemorações.

O aeroporto da Madeira, na altura designado por Santa Catarina, foi considerado oficialmente inaugurado com a aterragem de um 'super constellation' da TAP com proveniência de Lisboa, no dia 8 de Julho de 1964, às 11h24.

Os passageiros voltaram a ser recebidos com um bailinho da Madeira, recriando a celebração original de há 60 anos.

Foto Perestrellos, in Museu da T.A.P.

Para a comemoração institucional, a ANA organizou um evento no jardim da Boa Viagem, mesmo em frente ao terminal, reunindo as mais diversas empresas e entidades parceiras do aeroporto.

“A comemoração dos 60 anos desta incrível infra-estrutura, é ocasião para reafirmar o compromisso com a Região e para agradecer às equipas e a todos que diariamente contribuem para que, hoje, o aeroporto da Madeira seja apreciado pelos seus passageiros e reconhecido internacionalmente pela sua qualidade de serviço, conectividade e estratégia ambiental", realçou Thierry Ligonnière, presidente da Comissão Executiva da ANA – Aeroportos de Portugal.

Nesta ocasião foi também apresentada a 'Casa da Sustentabilidade', que será um espaço aberto à comunidade no jardim da Boa Viagem, que convidará a conhecer mais sobre a actividade dos aeroportos e seus projetos, particularmente na área da sustentabilidade e ambiente.

Ao longo destas seis décadas, o Aeroporto da Madeira tem passado por diversas fases de expansão e muitas melhorias.

Hoje, regista um crescimento recorde, com de mais de 4 milhões e meio de passageiros em 2023 (mais 43 por cento do que em 2019), tendo sido distinguido com prémios internacionais, como o 'Best Airport 2023' atribuído pelo ACI -Airport Council International e obtido o nível máximo de acreditação ambiental, designado por ACA 5.

Neste Verão de 2024, 22 companhias aéreas regulares ligam a Madeira a mais de 58 destinos directos.