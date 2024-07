IPMA prevê terça-feira de Verão na Madeira

Céu geralmente pouco nublado, Vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) de Noroeste (inferior a 15 km/h no Funchal) e temperaturas amenas dentro e fora de água são as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta terça-feira, dia 9 de Julho.

Na Madeira os termómetros deverão variar entre os 21 e os 25ºC (20 a 25ºC no Porto Santo).

Em relação ao estado do mar, são esperadas ondas de Noroeste com 1 a 1,5 metros, na costa Norte da ilha e ondas inferiores a 1 metro na costa Sul.

A temperatura da água do mar, entre 21 a 23ºC, convida a ir a banhos.