'Desporto na Praça' promove quatro dias de actividades no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal vai organizar, através da Divisão de Desporto, a iniciativa 'Desporto na Praça', que vão proporcionar quatro dias de muitas actividades na Praça do Município. Entre os dias 9 a 12 de Julho, entre as 10h e as 12h30 e das 14h às 16h30, haverá muito que fazer. No dia 12, as actividades acontecem apenas no horário da manhã.

Do leque de actividades previstas, destacam-se Insufláveis, Trampolins, E-sports, Ténis de Mesa, Orientação, Xadrez, Esgrima e ainda uma Aula Intergeracional. A estas actividades juntam-se ainda Pinturas Faciais, Desenhos e Pinturas.

"Esta iniciativa destina-se a toda a população, sobretudo, a crianças e jovens inscritos nos ATL’s e campos de férias existentes no Município do Funchal. Se passar pela Praça do Município durante estes dias, junte-se a nós para conhecer e vivenciar novas experiências, de forma livre, gratuita, e sem necessidade de inscrição prévia", informa a autarquia.